Ziraat Bankası'ndan iki finansman bonosu ihracı

19 Nisan 2018

Ziraat Bankası, 140 gün vadeli 336,4 milyon lira ve 91 gün vadeli 223,6 milyon lira nominal değerli iki finansman bonosu ihraç edecek.

Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, banka tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 140 gün vadeli 366 milyon 400 bin lira nominal değerli finansman bonosunun ihraç edilmesi için çalışmalara başlanıldığı belirtildi.

Söz konusu kıymetlerle ilgili talep toplama işleminin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanının yarın yapılacağı kaydedildi.

Ziraat Bankası'nın KAP'ta yer alan bir başka açıklamasında ise banka tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 223 milyon 600 bin lira nominal değerli finansman bonosunun ihraç edilmesi için çalışmalara başlanıldığı ve söz konusu kıymetlerle ilgili talep toplama işleminin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanının yarın yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA