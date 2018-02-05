Ziraat Katılım'ın aktifleri yüzde 80 büyüdü

05 Şubat 2018

Ziraat Katılım, 2017 yılında 158,9 milyon lira net dönem kârı elde etti.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 2017'de toplam aktiflerinin bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak 14,3 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Kullandırdıkları nakdi fonların yüzde 103 artarak 11,7 milyar liraya, gayri nakdi fonların da yüzde 74 artışla 6,1 milyar liraya çıktığını ifade eden Özdemir şöyle konuştu:

"Ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 17,8 milyar liraya ulaşmıştır. Ziraat Katılım'ın bilançosunda nakdi finansmanların payı bir önceki yıla oranla 10 puanlık artışla, yüzde 80 seviyesine yükselmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir"

Özdemir, geçen yıl sonu itibarıyla toplam cari ve katılma hesaplarında 2016'ya göre yüzde 78 artış yaşandığını ve 10 milyar lira büyüklüğe ulaşıldığını da bildirdi.

Murabaha sendikasyonu yenilendi

Kaynak çeşitliliğinin artırılması ve genişletilmesi çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı bankalardan fon sağlanmaya 2017'de de devam ettiklerini belirten Özdemir, bu kapsamda 2016 yılında temin edilen 155 milyon dolar tutarındaki murabaha sendikasyonunun, 2017 yılı itfasında 6 farklı ülkeden 13 bankanın katılımıyla 236 milyon dolar olarak yenilendiğini anımsattı.

Özdemir, ayrıca yıl içerisinde banka iştiraki Ziraat Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla 1,1 milyar lira tutarında 9 adet kira sertifikası ihracı yapıldığını ve nitelikli yatırımcılardan beklenenin çok üzerinde talep geldiğini ifade etti.

Mayıs 2017'de uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından bankanın yabancı para cinsinden uzun vadeli notunun BB+ olarak açıklandığını aktaran Özdemir, "2017 yılında Hazine Müsteşarlığı'nın Ziraat Katılım'a sağladığı 500 milyon liralık ilave sermaye ve kuruluşumuzdan itibaren şube ağını genişletmeye yönelik sabit sermaye harcamalarının 2017 yılında azalma eğilimine girmesi, 2017 yılında bilançomuzda kaydettiğimiz sağlıklı büyümeyi desteklemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

İnternette yüzde 100 büyüdü

Müşterilerin bankacılık işlemlerine yönelik ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha etkin çözüm önerileri sunmak adına 2017'de web ve mobil uygulamalarını yenilediklerini anımsatan Özdemir, "Alternatif dağıtım kanallarımızdaki ürün ve hizmet çeşitliliğimizi geliştirdiğimiz bu süreçte, müşteri memnuniyetini esas alan kurum vizyonumuz ile internet bankacılığını aktif kullanan müşteri sayımız yüzde 100 arttı" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA