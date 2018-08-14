Zorunlu karşılıklarda düzenleme Resmi Gazete'de

14 Ağustos 2018

Merkez Bankası dün Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (2013/15) değişiklik yaparak TL ve yabancı para cinsinden mevduat ve bazı yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Tebliğin 6’ncı maddesinde yapılan değişiklikle, TL yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 2.5 puan indirildi. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Buna göre, vadesiz, ihbarlı, 1 ve 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarında yüzde 10.5 olan zorunlu karşılık oranı yüzde 8’e indirilirken, karşılık oranı; 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 7.5’ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 5.5’ten yüzde 3’e, 1 yıl ve uzun vadeli mevduatta ise yüzde 4’ten yüzde 1.5’e indirildi.

Müstakrizlerin fonlarında ise zorunlu karşılık oranları; 1 yıla kadar olan vadede yüzde 10.5’ten yüzde 8’e, 3 yıla kadar olan vadede yüzde 7’den yüzde 4.5’e, 3 yıldan uzun vadede ise yüzde 4’ten yüzde 1.5’e indirildi.

1 yıla kadar vadeli olan yabancı para cinsinden müstakriz (müşteriye verilen borç paranın kullanım haricinde durduğu hesap)hesaplar için yüzde 24 olan karşılık oranı yüzde 20’ye indirildi.

Bu kapsamdaki hesaplardan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 19 olan zorunlu karşılık oranı yüzde 15’e, yüzde 14 olan karşılık oranı yüzde 10’a indirildi. 5 ve üzeri yıl vadelerdeki yüzde 6 ve yüzde 4 olan zorunlu karşılık oranları değişmedi.

Aynı tebliğin geçici 6’ncı maddesinde yer alan, 28 Ağustos 2015 itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranları da yeniden belirlendi. 1 yıla kadar olan yükümlülüklerde yüzde 20 olan zorunlu karşılık oranı yüzde 15’e düşürülürken, 2 yıla kadar olan vadelerde yüzde 14 olan karşılık oranı yüzde 9’a indi. 3 yıla kadar olan vadelerde yüzde 8 olan oran yüzde 7’ye, 5 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 7 olan karşılık oranı yüzde 6’ya ve 5 yıldan uzun yükümlülüklerde yüzde 6 olan karşılık oranı da yüzde 5’e indirildi.