Zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme
Merkez Bankası, resmi kurum mevduatının zorunlu karşılıklara tabi yükümlülükten hariç tutulmasını kararlaştırdı.
TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.
Banka, resmi kurum mevduatının zorunlu karşılıklara tabi yükümlülükten hariç tutulmasına karar verdi.
TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir."