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Zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme

Merkez Bankası, resmi kurum mevduatının zorunlu karşılıklara tabi yükümlülükten hariç tutulmasını kararlaştırdı.

Zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme
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TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

Banka, resmi kurum mevduatının zorunlu karşılıklara tabi yükümlülükten hariç tutulmasına karar verdi. 

TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir."

zorunlu karşılık tcmb
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