1 Ağustos hava durumu: Sağanak yağış ve kavurucu sıcaklar aynı anda etkili olacak (Bugün hava nasıl olacak?)
1 Ağustos 2025 Cuma günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü ve Akdeniz’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken; Ankara, Bolu, Konya ve Eskişehir’de akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise rüzgarın zaman zaman 70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 Cuma günü için Türkiye genelinde güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Ankara, Bolu, Eskişehir ve Konya’da kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmında öğleden sonra sağanaklar etkili olacak. Akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir’in güney ve doğu ilçeleri ile Konya’nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlara sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Rüzgar 70 km/saat hıza ulaşabilir
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Yağış beklenen bölgeler
Parçalı yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı günde, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı Marmara kentlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olması öngörülüyor.
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıklarında kuzey kesimlerde hafif bir düşüş yaşanacak ancak genel olarak mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.
Bazı illerde hava durumları:
İstanbul hava durumu hava durumu: 30°C, parçalı bulutlu
Ankara hava durumu: 36°C, akşam kuvvetli yağışlı
İzmir hava durumu: 36°C, az bulutlu
Antalya hava durumu: 30°C, kuzey ilçeleri yağışlı
Adana hava durumu: 32°C, kuzey ilçeleri öğleden sonra yağışlı
Eskişehir hava durumu: 29°C, akşam kuvvetli yağışlı
Konya hava durumu: 36°C, kuzey ilçelerinde yağış
Afyonkarahisar hava durumu: 34°C, öğleden sonra sağanak
Kütahya hava durumu: 33°C, yer yer yağışlı
Isparta hava durumu: 36°C, öğleden sonra yağışlı
Samsun hava durumu: 31°C, kıyı kesimleri yağışlı
Trabzon hava durumu: 28°C, aralıklı sağanak
Rize hava durumu: 29°C, aralıklı sağanak
Erzurum hava durumu: 34°C, öğleden sonra sağanak
Kars hava durumu: 31°C, akşam saatlerinde yağış
Diyarbakır hava durumu: 43°C, açık ve çok sıcak
Gaziantep hava durumu: 39°C, açık
Şanlıurfa hava durumu: 42°C, açık
Malatya hava durumu: 41°C, parçalı bulutlu
Van hava durumu: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin hava durumu: 37°C, açık
Hatay hava durumu: 29°C, kıyı ilçelerinde yağışlı