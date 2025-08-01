1 Ağustos hava durumu: Sağanak yağış ve kavurucu sıcaklar aynı anda etkili olacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos 2025 Cuma günü için Türkiye genelinde güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Ankara, Bolu, Eskişehir ve Konya’da kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmında öğleden sonra sağanaklar etkili olacak. Akşam saatlerinde Ankara ve Bolu çevreleri, Eskişehir’in güney ve doğu ilçeleri ile Konya’nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlara sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Rüzgar 70 km/saat hıza ulaşabilir

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Yağış beklenen bölgeler

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı günde, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve bazı Marmara kentlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarında kuzey kesimlerde hafif bir düşüş yaşanacak ancak genel olarak mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Bazı illerde hava durumları:

İstanbul hava durumu hava durumu: 30°C, parçalı bulutlu

Ankara hava durumu: 36°C, akşam kuvvetli yağışlı

İzmir hava durumu: 36°C, az bulutlu

Antalya hava durumu: 30°C, kuzey ilçeleri yağışlı

Adana hava durumu: 32°C, kuzey ilçeleri öğleden sonra yağışlı

Eskişehir hava durumu: 29°C, akşam kuvvetli yağışlı

Konya hava durumu: 36°C, kuzey ilçelerinde yağış

Afyonkarahisar hava durumu: 34°C, öğleden sonra sağanak

Kütahya hava durumu: 33°C, yer yer yağışlı

Isparta hava durumu: 36°C, öğleden sonra yağışlı

Samsun hava durumu: 31°C, kıyı kesimleri yağışlı

Trabzon hava durumu: 28°C, aralıklı sağanak

Rize hava durumu: 29°C, aralıklı sağanak

Erzurum hava durumu: 34°C, öğleden sonra sağanak

Kars hava durumu: 31°C, akşam saatlerinde yağış

Diyarbakır hava durumu: 43°C, açık ve çok sıcak

Gaziantep hava durumu: 39°C, açık

Şanlıurfa hava durumu: 42°C, açık

Malatya hava durumu: 41°C, parçalı bulutlu

Van hava durumu: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Mardin hava durumu: 37°C, açık

Hatay hava durumu: 29°C, kıyı ilçelerinde yağışlı