Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Eylül 2025 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

MGM’nin tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu olacak.

Özellikle Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sıcaklıklar yüksek

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum özellikle iç ve güney kesimlerde bunaltıcı hava koşullarını beraberinde getiriyor.

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre; il il hava durumu

Marmara Bölgesi

İstanbul’un kuzeyinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim.

İstanbul: 29°C

Edirne: 33°C

Kırklareli: 31°C

Çanakkale: 30°C

Ege Bölgesi

Genel olarak açık ve az bulutlu hava bekleniyor.

İzmir: 34°C

Denizli: 36°C

Muğla: 35°C

Afyonkarahisar: 33°C

Akdeniz Bölgesi

Doğusunda sağanak geçişleri görülebilir. Antalya ve çevresi açık.

Adana: 33°C (doğusunda sağanak yağış)

Hatay: 31°C (kıyılarda sağanak)

Antalya: 30°C

Burdur: 35°C

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 34°C

Konya: 35°C

Eskişehir: 31°C

Nevşehir: 33°C

Karadeniz Bölgesi

Doğu Karadeniz’in bazı illerinde yağış beklenirken Batı Karadeniz açık olacak.

Trabzon: Yağışlı

Ordu: Yağışlı

Bolu: 30°C

Düzce: 32°C

Zonguldak: 27°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 32°C

Kars: 29°C

Malatya: 37°C

Van: 29°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır : 32°C

Gaziantep : 29°C

Mardin : 37°C

Siirt : 29°C