1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2024: 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar var mı? 1 Mayıs hangi gün?

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamaların olmayacağını, kutlamaların Taksim'in dışındaki bir alanda olacağını duyurdu. İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala "1 Mayıs resmi tatil mi", "1 Mayıs'ta okullar tatil mi" sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar var mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?

1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs ülkemizde 15 yıldan bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu tarihte okullar da tatil olacak.

Bankalar 1 Mayıs'ta açık mı?

1 Mayıs Çarşamba günü 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.