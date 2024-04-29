1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2024: 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar var mı? 1 Mayıs hangi gün?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl olduğu gibi bu senede işçiler tarafından kutlanacak. Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi, "1 Mayıs resmi tatil mi", "1 Mayıs'ta okullar tatil mi" sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? 1 Mayıs 2024 okullar açık mı, kapalı mı?
İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamaların olmayacağını, kutlamaların Taksim'in dışındaki bir alanda olacağını duyurdu. İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala "1 Mayıs resmi tatil mi", "1 Mayıs'ta okullar tatil mi" sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar var mı? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs ülkemizde 15 yıldan bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.
1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu tarihte okullar da tatil olacak.
Bankalar 1 Mayıs'ta açık mı?
1 Mayıs Çarşamba günü 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.