1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabileceklerin tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararında değişiklik yapan karara göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden yararlananlar, karar hükmü kapsamı dışında tutulacak.
Hükümle, belediye ve bağlı kuruluşlara, bünyesinde bulunan sayılan ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak sunabilmesine imkan tanındı.