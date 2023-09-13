10 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer ani sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.