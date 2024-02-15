10 milyon metreküplük kütle toprak kaydı

Başak Nur GÖKÇAM

Erzincan’ın İliç ilçesinde yer alan altın madeni sahasındaki geniş bölgede toprak kayması meydana geldi. 9 işçinin göçük altında kaldığı maden sahası alanına, Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli’den arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede 827 personel, 5 drone, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği ile arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, heyelana ilişkin ise adli soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş tarafından araştırıldığı bilgisi verildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirterek, "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.

“Fırat Nehri’ne ulaşmaması için önlem alındı”

Maden kazasına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, "Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili Anagold Madencilik tarafından yapılan açıklamada ise “Fırat nehrine herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. 6 noktadaki yüzey suyu numunelerinin normal değerde olduğu saptanmıştır” denildi.