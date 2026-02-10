10 Şubat son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremler

Türkiye genelinde kaydedilen sarsıntılar merakla inceleniyor. Ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar hemen "Az önce deprem mi" oldu sorusunu yöneltiyor. Bugün yine en çok deprem Balıkesir Sındırgı'da yaşanırken AFAD son verileri sürekli geçiyor.

09.29 - Akıncılar (Sivas) - 1.4

09.18 - Marmara Denizi, Beylikdüzü açıkları (İstanbul) - 1.8

09.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

08.58 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.7

08.48 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.39 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

08.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

07.55 - Akdeniz - 3.5

07.34 - Ege Denizi - 4.0

07.34 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.2

07.15 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.8

06.24 - Kumlu (Hatay) - 1.2

06.21 - Turgutlu (Manisa) - 1.5

05.51 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.2

05.42 - Akçadağ (Malatya) - 0.9

05.39 - Akhisar (Manisa) - 2.6

05.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

05.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

03.46 - Akdeniz, Manavgat açıkları (Antalya) - 2.0

03.36 - Beypazarı (Ankara) - 2.1

03.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

03.24 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

03.16 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.3

03.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

03.11 - Orta (Çankırı) - 1.3

03.04 - Akdeniz, Fethiye Körfezi (Muğla) - 1.4

02.57 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.0

02.53 - Simav (Kütahya) - 1.2

02.52 - Kahta (Adıyaman) - 0.8

02.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

02.39 - Merkez (Siirt) - 1.3

02.33 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

02.21 - Novorossiysk gorsovet, Krasnodar (Rusya) - 4.7

02.19 - Arguvan (Malatya) - 0.8

02.03 - Yeşilyurt (Malatya) - 0.8

01.59 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

01.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

01.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3

01.44 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

01.39 - Nazilli (Aydın) - 1.5

01.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

01.27 - Antakya (Hatay) - 1.3

01.21 - Sultandağı (Afyonkarahisar) - 1.9

01.17 - Gürün (Sivas) - 1.0

01.11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

00.50 - Nazilli (Aydın) - 0.9

00.49 - Ekinözü (Kahramanmaraş) - 1.1

00.39 - Kalecik (Ankara) - 0.9

00.30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

00.30 - Marmaris (Muğla) - 1.0

00.29 - Sivrice (Elazığ) - 0.7

00.28 - Yeşilyurt (Malatya) - 0.9

00.19 - Varto (Muş) - 1.4

00.14 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 0.8

00.06 - Nazilli (Aydın) - 2.1

00.01 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 0.9