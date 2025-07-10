Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü için il il güncel hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde yerel sağanak yağış etkili olacak.

Yağmur beklenen iller

Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak, Bartın

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri: Trabzon, Rize, Artvin

Doğu Anadolu: Ardahan, Kars, Iğdır ve Van’ın doğusu

İstanbul'da bugün az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. Rüzgarın özellikle gece saatlerinde kuzeyden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu – 10 Temmuz 2025

Marmara

İstanbul hava durumu: 23°C / 28°C — Az bulutlu, hafif yağmur ihtimali

Edirne hava durumu: 19°C / 33°C — Az bulutlu

Kırklareli hava durumu: 19°C / 31°C — Az bulutlu

Balıkesir hava durumu: 20°C / 32°C — Açık

Ege

İzmir hava durumu: 24°C / 34°C — Az bulutlu

Denizli hava durumu: 25°C / 40°C — Açık

Afyonkarahisar hava durumu: 19°C / 35°C — Açık

Akdeniz

Antalya hava durumu: 24°C / 31°C — Az bulutlu

Adana hava durumu: 25°C / 35°C — Parçalı bulutlu

Hatay hava durumu: 25°C / 32°C — Parçalı

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 20°C / 38°C — Parçalı

Konya hava durumu: 23°C / 38°C — Parçalı

Eskişehir hava durumu: 19°C / 32°C — Parçalı

Batı Karadeniz

Zonguldak hava durumu: 22°C / 25°C — Sağanak yağış bekleniyor

Düzce hava durumu: 22°C / 27°C — Sağanak yağış bekleniyor

Bolu hava durumu: 14°C / 29°C — Çok bulutlu

Doğu Karadeniz

Trabzon hava durumu: 21°C / 28°C — İç kesimlerinde sağanak

Rize hava durumu: 21°C / 28°C — İç kesimlerinde sağanak

Artvin hava durumu: 18°C / 33°C — İç kesimlerinde sağanak

Doğu Anadolu

Kars hava durumu: 10°C / 26°C — Yerel sağanak

Van hava durumu: 15°C / 27°C — Doğusu sağanak yağışlı

Erzurum hava durumu: 14°C / 29°C — Parçalı

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 23°C / 42°C — Açık

Gaziantep hava durumu: 24°C / 40°C — Açık

Mardin hava durumu: 25°C / 37°C — Açık