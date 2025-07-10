10 Temmuz hava durumu: Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü ülke genelinde sıcaklıklar düşerken bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da ise hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere, birçok bölgede serin hava dalgası etkili olacak. Uzmanlar, önümüzdeki iki-üç gün boyunca serin havanın yurdu etkileyeceğini belirtti. İşte 10 Temmuz Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü için il il güncel hava durumu raporunu paylaştı.
Rapora göre yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde yerel sağanak yağış etkili olacak.
Yağmur beklenen iller
Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak, Bartın
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri: Trabzon, Rize, Artvin
Doğu Anadolu: Ardahan, Kars, Iğdır ve Van’ın doğusu
İstanbul'da bugün az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. Rüzgarın özellikle gece saatlerinde kuzeyden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu – 10 Temmuz 2025
Marmara
İstanbul hava durumu: 23°C / 28°C — Az bulutlu, hafif yağmur ihtimali
Edirne hava durumu: 19°C / 33°C — Az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 19°C / 31°C — Az bulutlu
Balıkesir hava durumu: 20°C / 32°C — Açık
Ege
İzmir hava durumu: 24°C / 34°C — Az bulutlu
Denizli hava durumu: 25°C / 40°C — Açık
Afyonkarahisar hava durumu: 19°C / 35°C — Açık
Akdeniz
Antalya hava durumu: 24°C / 31°C — Az bulutlu
Adana hava durumu: 25°C / 35°C — Parçalı bulutlu
Hatay hava durumu: 25°C / 32°C — Parçalı
İç Anadolu
Ankara hava durumu: 20°C / 38°C — Parçalı
Konya hava durumu: 23°C / 38°C — Parçalı
Eskişehir hava durumu: 19°C / 32°C — Parçalı
Batı Karadeniz
Zonguldak hava durumu: 22°C / 25°C — Sağanak yağış bekleniyor
Düzce hava durumu: 22°C / 27°C — Sağanak yağış bekleniyor
Bolu hava durumu: 14°C / 29°C — Çok bulutlu
Doğu Karadeniz
Trabzon hava durumu: 21°C / 28°C — İç kesimlerinde sağanak
Rize hava durumu: 21°C / 28°C — İç kesimlerinde sağanak
Artvin hava durumu: 18°C / 33°C — İç kesimlerinde sağanak
Doğu Anadolu
Kars hava durumu: 10°C / 26°C — Yerel sağanak
Van hava durumu: 15°C / 27°C — Doğusu sağanak yağışlı
Erzurum hava durumu: 14°C / 29°C — Parçalı
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır hava durumu: 23°C / 42°C — Açık
Gaziantep hava durumu: 24°C / 40°C — Açık
Mardin hava durumu: 25°C / 37°C — Açık