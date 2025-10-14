10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası aydınlatıldı! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'JASAT'tan kaçış yok'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) yıllardır aydınlanmayı bekleyen iki cinayet dosyasını çözdüğünü duyurdu. Diyarbakır'da 2015'te bir mağarada cesedi bulunan kadının katili tam 10 yıl sonra yakalanırken, Balıkesir Gönen Çayı'nda 2007'de bulunan erkek cesedi vakası da 18 yıl sonra aydınlatıldı. Bakan Yerlikaya, "JASAT’tan kaçış yok" başlığıyla yaptığı açıklamada, özel ekiplerin yeni yöntemlerle cinayetlerin peşini bırakmadığını vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) Diyarbakır ve Balıkesir'de yıllardır çözülemeyen iki cinayet dosyasını daha aydınlattığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, "JASAT'tan kaçış yok" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyasının faillerinin tespit edilerek yakalandığını bildirdi.
Diyarbakır'da mağarada bulunan kadın cesedi
Açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 9 Ağustos 2015 tarihinde bir mağarada bulunan ve kimliği belirlenemeyen cesedin, yapılan çalışmalar sonucu G.B.'ye ait olduğu tespit edildi. Cinayetten tam 10 yıl sonra JASAT ekipleri, yeni yöntemlerle dosyayı tekrar ele aldı ve cinayeti işlediği belirlenen M.B. isimli erkek şahsı yakalayarak adalete teslim etti.
Balıkesir'de Gönen Çayı cesedi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 Nisan 2007 tarihinde Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuş, ancak mevcut delillerle şüphelilere ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz teknik ve fiziki takip sonucu 6 şüpheli izlendi. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerince yakalandı.
Mevcut kabine döneminde 103 kişi yakaladı
Yerlikaya, daha önce Şanlıurfa’da Zehra bebeğin failinin 11 yıl sonra, Bingöl’de ise isimsiz bir bebeğin katillerinin 25 yıl sonra yakalandığını hatırlatarak, mevcut kabine döneminde JASAT timlerinin 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 kişiyi yakaladığını açıkladı.
Yerlikaya, "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
“10 ve 18 Yıllık İki Cinayet Dosyası daha Aydınlatıldı: JASAT’tan Kaçış Yok”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2025
“Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakaladı”
❌DİYARBAKIR:
09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın… pic.twitter.com/qlIuxXIZx7