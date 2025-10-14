10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası aydınlatıldı! Bakan Yerlikaya açıkladı: 'JASAT'tan kaçış yok'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) Diyarbakır ve Balıkesir'de yıllardır çözülemeyen iki cinayet dosyasını daha aydınlattığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "JASAT'tan kaçış yok" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyasının faillerinin tespit edilerek yakalandığını bildirdi.

Diyarbakır'da mağarada bulunan kadın cesedi

Açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 9 Ağustos 2015 tarihinde bir mağarada bulunan ve kimliği belirlenemeyen cesedin, yapılan çalışmalar sonucu G.B.'ye ait olduğu tespit edildi. Cinayetten tam 10 yıl sonra JASAT ekipleri, yeni yöntemlerle dosyayı tekrar ele aldı ve cinayeti işlediği belirlenen M.B. isimli erkek şahsı yakalayarak adalete teslim etti.

Balıkesir'de Gönen Çayı cesedi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 Nisan 2007 tarihinde Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuş, ancak mevcut delillerle şüphelilere ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz teknik ve fiziki takip sonucu 6 şüpheli izlendi. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerince yakalandı.

Mevcut kabine döneminde 103 kişi yakaladı

Yerlikaya, daha önce Şanlıurfa’da Zehra bebeğin failinin 11 yıl sonra, Bingöl’de ise isimsiz bir bebeğin katillerinin 25 yıl sonra yakalandığını hatırlatarak, mevcut kabine döneminde JASAT timlerinin 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Yerlikaya, "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.