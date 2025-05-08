10. yargı paketi son durum nedir? İnfaz düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Genel af çıkacak mı?

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının gözü kulağı Adalet Bakanlığında... 10. yargı paketi ile ilgili çalışmalar sürerken binlerce kişi düzenlemenin Meclis'e gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Öte yandan "Genel af çıkacak mı?" sorusu da sıkça yöneltiliyor.

10. yargı paketi Meclis'e geldi mi?

İnfaz düzenlemesi kanunu teklifi henüz Meclis'e gelmiş değil. 10. yargı paketinin tarihi ile ilgili yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bakan Tunç ne demişti?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda tartışılan infaz ve ceza adaletiyle ilgili düzenlemelerin "kişiye özel" olmadığını vurguladı. TBMM gündemine gelecek yeni yargı paketinde, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı düzenlemeler yer alacağını açıkladı.

Tunç, yasa teklifinde soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerine dair düzenlemeler bulunduğunu ve bu konuda takdirin milletvekillerine ait olduğunu belirtti. Konutta, hafta sonu ve geceleyin infaz gibi özel infaz usullerinin zaten mevcut olduğunu hatırlatan Tunç, bu uygulamaların belli bir ceza sınırının altında kalan suçlar için geçerli olduğunu, dolayısıyla bu düzenlemelerin kişiye özel değil, genel bir uygulama olduğunu ifade etti.