108 kaçak hayvan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Şube Müdürlüğü ekiplerince yurda yasa dışı yollardan sokuldukları belirlenince el konularak koruma altına alınan 108 hayvan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlar yuvalarına yerleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere, hayvanat bahçesinin yeni üyelerine en iyi şartlarda ve doğal ortamlarına uygun bakılacağını belirtti.

Hayvanat bahçesinde sevginin önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi, hem Avrupa'nın hem dünyanın sayılı merkezlerinden bir tanesi. Buraya gelen hayat buluyor. Mutlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. Doğurganlık burada çok yüksek. Normalde aslanlar kaplanlar en fazla ikiz doğurur burada dördüz doğuruyor. Gastronomi memleketi olmasının da burada bir faydası var. Mutlular, onlar mutluysa biz de mutluyuz" dedi.

"Türkiye'nin en büyük akvaryumunu kuracağız"

Şahin, hayvanat bahçesine "uğur böceği" ile ilgili bahçe yaptıklarını, buraya Türkiye'nin en büyük akvaryumunu da kuracaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, İstanbul Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden getirilen 108 hayvanın ağırlıklı olarak sürüngenlerden oluştuğunu söyledi.