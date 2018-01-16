108 kamu kurumunu cezaevi aydınlattı

16 Ocak 2018

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığınca hükümlülerin meslek edinmeleri amacıyla kurulan elektrik atölyesinde çeşitli eğitimler verilen İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde hükümlüler, farklı özelliklere sahip haftalık ortalama 700 led lamba ve ampul üretim kapasiteli atölyede çalışma yaptı.

Cezaevleri, adliyeler ile bazı kamu hastanelerinin aydınlatmaları atölyede yapılan üretimlerden karşılandı.

Üretim ve montajda görev alan hükümlülerle, usta öğreticiler tarafından geçen yıl 108 kamu kurumu için lamba ve ampul üretildi. Elektrik tasarrufu da sağlayan lamba ve ampuller, kamu kurumlarının iç ve dış aydınlatmalarında kullanıldı.

Kaynak: AA