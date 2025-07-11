11 Temmuz 2025 hava durumu | Meteoroloji duyurdu: Bir yanda sağanak alarmı, bir yanda kavurucu sıcaklıklar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz 2025 Cuma günü için il il güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmezken, sıcaklıklar yurt genelinde 30 ila 45 derece arasında değişiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 44 dereceyi bulan kavurucu sıcaklıklar etkili olacak. Uzmanlar; yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Temmuz 2025 Cuma günü için hazırladığı hava tahmin raporu yayımlandı. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede açık ve az bulutlu hava beklenirken, bazı illerde yerel sağanak geçişleri görülecek.
Yağış beklenen iller:
Samsun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağış beklenmeyen bölgeler:
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde yağış beklenmiyor. Bu şehirlerde hava açık ve az bulutlu geçecek.
Büyükşehirlerde hava durumu
İstanbul hava durumu: 21°C / 30°C – Az bulutlu, yağış yok.
Ankara hava durumu: 20°C / 38°C – Parçalı bulutlu, sıcaklık yüksek.
İzmir hava durumu: 23°C / 35°C – Az bulutlu ve açık.
İl il hava durumu
📍 Marmara Bölgesi
Bursa hava durumu: 21°C / 33°C – Açık
Kocaeli hava durumu: 22°C / 32°C – Açık
Edirne hava durumu: 18°C / 34°C – Açık
Balıkesir hava durumu: 18°C / 32°C – Açık
Tekirdağ hava durumu: 22°C / 30°C – Açık
📍 Ege Bölgesi
Manisa hava durumu: 22°C / 36°C – Açık
Denizli hava durumu: 23°C / 39°C – Açık
Uşak hava durumu: 18°C / 34°C – Açık
Muğla hava durumu: 20°C / 33°C – Açık
📍 Akdeniz Bölgesi
Adana hava durumu: 23°C / 35°C – Parçalı bulutlu
Antalya hava durumu: 25°C / 30°C – Açık
Hatay hava durumu: 24°C / 33°C – Parçalı bulutlu
Mersin hava durumu: 26°C / 34°C – Az bulutlu
📍 İç Anadolu Bölgesi
Eskişehir hava durumu: 18°C / 31°C – Parçalı bulutlu
Kayseri hava durumu: 19°C / 37°C – Az bulutlu
Konya hava durumu: 22°C / 38°C – Parçalı bulutlu
Nevşehir hava durumu: 18°C / 36°C – Az bulutlu
📍 Karadeniz Bölgesi
Samsun hava durumu: 21°C / 28°C – Parçalı bulutlu, sağanak
Trabzon hava durumu: 21°C / 27°C – Parçalı bulutlu
Ordu hava durumu: 20°C / 28°C – Parçalı ve yer yer sağanak
Giresun hava durumu: 20°C / 27°C – Parçalı
Zonguldak hava durumu: 18°C / 25°C – Yerel sağanak
Bolu hava durumu: 14°C / 29°C – Öğleden sonra sağanak
📍 Doğu Anadolu Bölgesi
Kars hava durumu: 11°C / 28°C – Yerel sağanak
Erzurum hava durumu: 14°C / 30°C – Parçalı bulutlu
Ağrı hava durumu: 13°C / 31°C – Açık
Van hava durumu: 16°C / 28°C – Doğusunda sağanak
Malatya hava durumu: 20°C / 40°C – Açık
📍 Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır hava durumu: 24°C / 42°C – Açık
Gaziantep hava durumu: 23°C / 41°C – Açık
Mardin hava durumu: 26°C / 39°C – Açık
Şanlıurfa hava durumu: 27°C / 43°C – Açık
Batman hava durumu: 25°C / 44°C – Açık