Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Temmuz 2025 Cuma günü için hazırladığı hava tahmin raporu yayımlandı. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede açık ve az bulutlu hava beklenirken, bazı illerde yerel sağanak geçişleri görülecek.

Yağış beklenen iller:

Samsun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağış beklenmeyen bölgeler:

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde yağış beklenmiyor. Bu şehirlerde hava açık ve az bulutlu geçecek.

Büyükşehirlerde hava durumu

İstanbul hava durumu: 21°C / 30°C – Az bulutlu, yağış yok.

Ankara hava durumu: 20°C / 38°C – Parçalı bulutlu, sıcaklık yüksek.

İzmir hava durumu: 23°C / 35°C – Az bulutlu ve açık.

İl il hava durumu

📍 Marmara Bölgesi

Bursa hava durumu: 21°C / 33°C – Açık

Kocaeli hava durumu: 22°C / 32°C – Açık

Edirne hava durumu: 18°C / 34°C – Açık

Balıkesir hava durumu: 18°C / 32°C – Açık

Tekirdağ hava durumu: 22°C / 30°C – Açık



📍 Ege Bölgesi

Manisa hava durumu: 22°C / 36°C – Açık

Denizli hava durumu: 23°C / 39°C – Açık

Uşak hava durumu: 18°C / 34°C – Açık

Muğla hava durumu: 20°C / 33°C – Açık



📍 Akdeniz Bölgesi

Adana hava durumu: 23°C / 35°C – Parçalı bulutlu

Antalya hava durumu: 25°C / 30°C – Açık

Hatay hava durumu: 24°C / 33°C – Parçalı bulutlu

Mersin hava durumu: 26°C / 34°C – Az bulutlu



📍 İç Anadolu Bölgesi

Eskişehir hava durumu: 18°C / 31°C – Parçalı bulutlu

Kayseri hava durumu: 19°C / 37°C – Az bulutlu

Konya hava durumu: 22°C / 38°C – Parçalı bulutlu

Nevşehir hava durumu: 18°C / 36°C – Az bulutlu



📍 Karadeniz Bölgesi

Samsun hava durumu: 21°C / 28°C – Parçalı bulutlu, sağanak

Trabzon hava durumu: 21°C / 27°C – Parçalı bulutlu

Ordu hava durumu: 20°C / 28°C – Parçalı ve yer yer sağanak

Giresun hava durumu: 20°C / 27°C – Parçalı

Zonguldak hava durumu: 18°C / 25°C – Yerel sağanak

Bolu hava durumu: 14°C / 29°C – Öğleden sonra sağanak



📍 Doğu Anadolu Bölgesi

Kars hava durumu: 11°C / 28°C – Yerel sağanak

Erzurum hava durumu: 14°C / 30°C – Parçalı bulutlu

Ağrı hava durumu: 13°C / 31°C – Açık

Van hava durumu: 16°C / 28°C – Doğusunda sağanak

Malatya hava durumu: 20°C / 40°C – Açık



📍 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır hava durumu: 24°C / 42°C – Açık

Gaziantep hava durumu: 23°C / 41°C – Açık

Mardin hava durumu: 26°C / 39°C – Açık

Şanlıurfa hava durumu: 27°C / 43°C – Açık

Batman hava durumu: 25°C / 44°C – Açık





