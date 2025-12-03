11. Yargı Paketi onaylandı mı, kabul edildi mi? Yeni yargı paketi son durum nedir?

11. Yargı Paketi geçen hafta Meclis'e geldi. Yargı paketi ile ilgili son gelişmeler her dakika kontrol ediliyor. Görüşmelerin başlayıp başlamadığı kontrol edilirken "11. Yargı Paketi onaylandı mı, kabul edildi mi" sorusu tırmanıyor.

Yeni yargı paketi son durum nedir?

Bugün Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Komisyon görüşmelerinin ardından paket Türkiye Büyük Millet Meclis'nde görüşülecek.

11. Yargı Paketi maddeleri neler?

1. Trafikte yol kesme suçu

Trafikte araç durdurma veya hareketini engelleme, bağımsız bir suç olarak tanımlanıyor. Bu eyleme 1–3 yıl hapis cezası öngörülüyor.

2. Suç örgütleriyle mücadele

Örgüt yöneticilerinin, suça sürüklenen çocukları kullanması halinde ceza 1 kat artırılacak. Örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarında alt–üst sınırlar yükseltiliyor.

3. Meskun mahalde silahla ateş etme

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi kalabalık ortamlarda havaya ateş açmanın cezası artırılıyor. Ses ve gaz fişeği atan silahlar da kapsama alınıyor.

4. Taksirle yaralamada ceza artışı

Artan trafik yoğunluğu ve riskli davranışlar gerekçe gösterilerek taksirle yaralama suçunun cezaları yükseltiliyor.

5. Kiralık araçlarla işlenen suçlara karşı önlem

Araç geri getirilmemesi, parçalanması veya suçta kullanılması durumlarında güveni kötüye kullanma suçunun cezası 1 kat artırılıyor.

6. Dolandırıcılık ve bilişim suçları

Dolandırıcılıkta kullanılan banka hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek. Hesap sahibi onay vermezse işlem açılmayacak.

7. Hareketsiz hesapların korunması

Uzun süre işlem yapılmayan hesapların dolandırıcılıkta kullanılmasını engellemek için koruyucu tedbir getiriliyor.

8. GSM hatlarında yeni düzenleme

Hat açma işlemi çipli kimlik kartıyla yapılacak.

Bir kişi adına açılabilecek hat sayısına üst sınır getiriliyor.

Ölü veya tüzel kişiliği sona ermiş kişilerin hatları düzenli olarak kontrol edilip kapatılacak.

9. Suçta kullanılan hatların kapatılması

Dolandırıcılık ve benzeri suçlarda kullanılan telefon hatlarının şebekeyle bağlantısı kesilebilecek.

10. Bilgi-belge vermeyen banka ve operatörlere ceza

Savcılık veya mahkeme taleplerini 10 gün içinde iletmeyen kurumlara idari para cezası uygulanacak.

11. Dolandırıcılık davalarının asliye cezaya taşınması

158. madde kapsamındaki dolandırıcılık suçlarının yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yürütülecek.

12. Kısmi akıl hastalarının infazı

Kısmi akıl hastaları cezalarını cezaevinde çekecek; ayrıca güvenlik tedbirleri uygulanacak. Tam akıl hastalarının sağlık kurumunda kalma süreleri netleştiriliyor.

13. Hakaret suçunun ön ödeme kapsamına alınması

AYM kararları doğrultusunda yüz yüze veya gıyapta hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılıyor, ön ödeme kapsamına alınıyor.

14. Bölge adliye mahkemesine ‘karar bozma’ genişlemesi

Gerekçesiz hüküm veya savunma hakkının kısıtlanması durumlarında BAM’ın bozma yetkisi genişletiliyor.

15. Avukatlık Kanunu düzenlemeleri

AYM kararları doğrultusunda avukatlara ilişkin disiplin hükümleri yeniden düzenleniyor.

16. “31 Temmuz 2023 öncesi suçlar” için infaz düzenlemesi

Bu tarihten önce işlenen suçlar için:

3 yıl daha erken kapalıdan açığa ayrılma,

Açık cezaevinde 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkma imkânı getiriliyor.

Düzenleme bir “af” niteliği taşımıyor.