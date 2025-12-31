112'ye gelen çağrılar "pes" dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakan Kapan, 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşların can ve mal güvenliği için hizmet verdiklerini belirterek, asılsız çağrıların personel üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturduğunu söyledi.

Kapan, sistemin sağlıklı ve etkin çalışabilmesi için çağrıların doğru ve amacına uygun yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamaya göre, çağrı merkezine gelen bazı asılsız aramalar dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu kapsamda, tamir edilen cep telefonunda ses gelip gelmediğini kontrol ettirmek için hattı arayan, tren bileti almak isteyen, maaşının çekilip getirilmesini talep eden, evlenmek için destek isteyen ya da Elon Musk ile görüşüp Mars’a gitmek istediğini söyleyen kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Hakan Kapan, bu tür aramaların ilk bakışta ilginç gibi görülebileceğini ancak her gereksiz çağrının gerçek acil vakalara müdahalede zaman kaybına yol açtığını ifade etti. Vatandaşlara 112 hattını yalnızca gerçek acil durumlarda kullanmaları çağrısında bulunan Kapan, mevzuat gereği asılsız çağrılar için 1.500 TL, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişiler için ise 15 bin TL idari para cezası uygulandığını, tekrarında bu cezaların iki katına çıktığını hatırlattı.