Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos 2025 Salı günü ve hafta geneline ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Serin ve yağışlı havanın ardından sıcak hava dalgası geri dönüyor.

Yağış beklenen bölgeler

Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Sıcaklık durumu

Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İzmir’de sıcaklık 41°C, Adana’da 43°C, Muğla’da 40°C’ye ulaşacak. İstanbul’da 31°C, Ankara’da 33°C ölçülecek.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.

3 büyükşehirde durum

Meteoroloji verilerine göre, Ankara’da sıcaklık 33-34, İstanbul’da 30-32, İzmir’de 38-41 derece arasında olacak. Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Az bulutlu ve açık.

* İstanbul 31°C

* Edirne 36°C

* Kırklareli 32°C

* Balıkesir 34°C

Ege: Az bulutlu ve açık.

* İzmir 41°C

* Muğla 40°C

* Denizli 42°C

* Afyonkarahisar 34°C

Akdeniz: Az bulutlu ve açık.

* Adana 43°C

* Antalya 37°C

* Hatay 39°C

* Isparta 38°C

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.

* Ankara 33°C

* Konya 33°C

* Eskişehir 34°C

* Yozgat 28°C

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık.

* Zonguldak 28°C

* Sinop 32°C

* Düzce 32°C

* Bolu 32°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, yerel sağanaklı.

* Trabzon 29°C

* Rize 29°C

* Artvin 24°C

* Amasya 33°C

Doğu Anadolu: Az bulutlu, doğusunda sağanaklı.

* Kars 28°C

* Erzurum 30°C

* Van 30°C

* Malatya 37°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

* Diyarbakır 40°C

* Gaziantep 40°C

* Mardin 38°C

* Siirt 40°C