12 Ağustos hava durumu | Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde sağanak, güneyde kavurucu sıcak
Yeni haftada yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahminlerine göre, kuzeydoğu illerde yerel sağanaklar görülürken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; İzmir’de 41, Adana’da 43, Muğla’da 40 dereceye kadar çıkacak. İstanbul’da sıcaklık 31, Ankara’da 33, İzmir’de 41 derece olacak. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise 40-70 km/saat hızla esecek kuvvetli rüzgara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos 2025 Salı günü ve hafta geneline ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Serin ve yağışlı havanın ardından sıcak hava dalgası geri dönüyor.
Yağış beklenen bölgeler
Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Sıcaklık durumu
Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İzmir’de sıcaklık 41°C, Adana’da 43°C, Muğla’da 40°C’ye ulaşacak. İstanbul’da 31°C, Ankara’da 33°C ölçülecek.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.
3 büyükşehirde durum
Meteoroloji verilerine göre, Ankara’da sıcaklık 33-34, İstanbul’da 30-32, İzmir’de 38-41 derece arasında olacak. Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmiyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara: Az bulutlu ve açık.
* İstanbul 31°C
* Edirne 36°C
* Kırklareli 32°C
* Balıkesir 34°C
Ege: Az bulutlu ve açık.
* İzmir 41°C
* Muğla 40°C
* Denizli 42°C
* Afyonkarahisar 34°C
Akdeniz: Az bulutlu ve açık.
* Adana 43°C
* Antalya 37°C
* Hatay 39°C
* Isparta 38°C
İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.
* Ankara 33°C
* Konya 33°C
* Eskişehir 34°C
* Yozgat 28°C
Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık.
* Zonguldak 28°C
* Sinop 32°C
* Düzce 32°C
* Bolu 32°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, yerel sağanaklı.
* Trabzon 29°C
* Rize 29°C
* Artvin 24°C
* Amasya 33°C
Doğu Anadolu: Az bulutlu, doğusunda sağanaklı.
* Kars 28°C
* Erzurum 30°C
* Van 30°C
* Malatya 37°C
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
* Diyarbakır 40°C
* Gaziantep 40°C
* Mardin 38°C
* Siirt 40°C