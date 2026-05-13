12. YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni yargı paketi ile ilgili yeni gelişme var mı, Meclis'e ne zaman gelecek?

Türkiye 12. Yargı Paketi'ni ve içeriğini merak ediyor. Kimileri af, kimileri de infaz düzenlemesi bekliyor. Özellikle hükümlü ve hükümlü yakınlar konuyu yakından takip ederken "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusuna cevap aranıyor.

12. Yargı Paketi son durum nedir?

Yeni yargı Paketi Meclis'e gelmiş değil. 12. Yargı paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve Bakan Gürlek geçen gün yaptığı açıklamada "Bu konu henüz bitme aşamasına gelmedi" diye belirtti.

Af gelecek mi?

Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını belirtmişti.