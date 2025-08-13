13 Ağustos il il hava durumu | Yağmur ve fırtına geliyor: İstanbul’a fırtına, 5 İle sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü için yayımladığı son hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yükseklerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü için son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava beklenirken, bazı iller için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Rapora göre, öğle saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yükseklerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Van’ın doğu ilçelerinde de benzer şekilde sağanak etkili olacak.
İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde fırtına uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de bugünden perşembe gecesine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Bölgelere göre il il hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık