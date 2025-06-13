13 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzine zam geldi, motorine zam kapıda!
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerle yön bulan akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam geldi. Yarın gece saatlerinden itibaren ise motorin grubunda 1,49 TL fiyat artışı bekleniyor. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi.
Vatandaşlar “Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “Benzin zammı ne kadar?” gibi soruların yanıtını araştırırken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar da belli oldu.
Benzine ne kadar zam geldi? | 13 Haziran benzin zammı
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam geldi.
Motorine zam mı gelecek? | 13 Haziran motorin zammı
Motorin fiyatlarına ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,49 TL zam yapılması bekleniyor.
13 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası) güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 48,39 TL
Motorin: 46,23 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul (Anadolu Yakası) güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 48,24 TL
Motorin: 46,11 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 49,08 TL
Motorin: 47,10 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 49,41 TL
Motorin: 47,43 TL
LPG: 24,94 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.