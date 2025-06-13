13 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzine zam geldi, motorine zam kapıda!

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi.

Vatandaşlar “Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “Benzin zammı ne kadar?” gibi soruların yanıtını araştırırken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar da belli oldu.

Benzine ne kadar zam geldi? | 13 Haziran benzin zammı

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zam geldi.

Motorine zam mı gelecek? | 13 Haziran motorin zammı

Motorin fiyatlarına ise yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,49 TL zam yapılması bekleniyor.

13 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası) güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 46,23 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 46,11 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 47,10 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 47,43 TL

LPG: 24,94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.