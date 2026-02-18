1,3 milyon TL'lik kaçak sigarayla yakalandı: 'Tanımadığım biri bıraktı' dedi

Adana'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak ürün bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında 5 bin 500 paket ısıtılmış sigara, 102 adet elektronik sigara ile 15 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

"Tanımadığım birisi buraya bıraktı"

Şüpheliler M.D., Ö.F.T. ve M.A. işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin ifadesinde, "Tanımadığım birisi getirip bavulları buraya bıraktı" dediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.F.T. ve M.D. tutuklanırken, M.A. savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.