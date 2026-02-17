Adalet Bakanlığı’ndan 15 bin personel alımı müjdesi: Başvuru tarihi ve öne çıkan kadrolar belli oldu

Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir beklenen 15 bin personel alımına ilişkin kritik detaylar netleşti. Bakanlık, Mart 2026 itibarıyla resmi ilan sürecini başlatacak ve başvurular 2024 KPSS puanına göre alınacak. Yeni alım, hem adliyelerde hem de ceza infaz kurumlarında önemli bir personel ihtiyacını karşılayacak.

15 bin personel alımı için Mart ayı işaret edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, 15 bin personel alımı sürecinin Mart ayında resmen başlayacağı belirtildi. Bakanlık, ilan hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu ve başvuru takviminin kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Yetkililer, önümüzdeki 2–3 hafta içinde kadro dağılımı, başvuru şartları ve detaylı ilan metninin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bu gelişme, kamu personeli olmak isteyen binlerce aday için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Çok sayıda kadroda alım yapılacak

15 bin kişilik alım kapsamında adalet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapacak personel istihdam edilecek. Özellikle ceza infaz kurumları için yoğun alım yapılması planlanıyor.

Alım yapılması beklenen başlıca kadrolar şunlar:

- İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

- Zabıt Katibi

- Mübaşir

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi

- Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi)

- Teknisyen ve Tekniker

- Hemşire ve Sağlık Teknikeri

- Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

- Mühendis ve İstatistikçi

- İşaret Dili Tercümanı

- Destek personeli (Aşçı, Şoför, Hizmetli, Kaloriferci)

Bu kapsamlı alımın sadece ceza infaz kurumlarını değil, aynı zamanda adliyeler ve Bakanlığın merkez teşkilatını da kapsayacağı belirtildi.

Başvurularda 2024 KPSS puanı esas alınacak

En çok merak edilen konulardan biri olan KPSS şartı da netleşti. Açıklamaya göre personel alımları, 2024 KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

Bu durum, özellikle 2024 KPSS’ye giren lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için önemli bir avantaj sağlıyor.

KPSS puan türleri, başvurulacak kadroya göre farklılık gösterecek. Bazı kadrolarda ek sınav ve değerlendirme süreçleri uygulanacak.

Bazı kadrolarda ek sınav ve fiziki yeterlilik şartı bulunuyor

Özellikle zabıt katibi ve büro personeli kadrolarında yazılı ve uygulamalı sınav yapılması bekleniyor. Bu kadrolarda adayların klavye sınavı gibi uygulamalı aşamalardan geçmesi gerekiyor.

İnfaz ve Koruma Memuru alımlarında ise fiziki yeterlilik testleri ve sözlü mülakat süreci önemli bir rol oynuyor.

Bazı teknik ve özel kadrolarda ise sertifika, eğitim ve mesleki yeterlilik şartları aranabiliyor.

Adalet sistemini güçlendirmeye yönelik stratejik adım

Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımı, sadece istihdam değil aynı zamanda adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Son yıllarda artan dava sayısı, yeni açılan adliyeler ve ceza infaz kurumları, personel ihtiyacını önemli ölçüde artırdı.

Yeni alımların; yargı süreçlerini hızlandırması, personel üzerindeki iş yükünü azaltması, hizmet kalitesini yükseltmesi, vatandaş memnuniyetini artırması bekleniyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Resmi ilan yayımlandıktan sonra başvuruların e-Devlet ve Adalet Bakanlığı’nın resmi platformları üzerinden alınması planlanıyor.

Adayların başvuru yapabilmesi için; 2024 KPSS puanına sahip olması, ilgili eğitim düzeyinden mezun olması, genel ve özel başvuru şartlarını karşılaması gerekecek.

Bazı kadrolarda boy-kilo şartı, sertifika zorunluluğu veya uygulamalı sınav gibi ek kriterler de bulunabilecek.

Binlerce aday için kritik süreç başladı

Mart ayında yayımlanacak resmi ilan ile birlikte kadro bazlı kontenjanlar ve başvuru tarihleri kesinleşecek.

Özellikle infaz ve koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir olmak isteyen adaylar süreci yakından takip ediyor.

15 bin kişilik bu alım, 2026 yılında kamu istihdamı açısından en büyük personel alımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Adalet teşkilatında kariyer hedefleyen adaylar için Mart ayı, yeni bir kamu görevi fırsatının kapısını aralayacak.