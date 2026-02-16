KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NEDİR? Kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi?

EYT'den yararlanamayan milyonlar kademeli emeklilik sistemi ile emekli olmayı hedefliyor. Mağdur olduğunu belirten vatandaşlar mitingler düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Uzmanlar konu hakkında zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Peki yeni bir gelişme var mı?

Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Kademeli emeklilik ile ilgili hükümetten yakın zamanda yapılan bir açıklama yok. Beklentiler bir hayli artarken kısa zaman içinde olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kulislerde kademeli emeklilik konusunda yeni bir düzenleme yapılacağına dair çalışmaların yürütüldüğü konuşuluyor.

Seçim atmosferinin etkisiyle yasanın çıkacağı beklentisi de bir hayli yüksek...