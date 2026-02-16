MSÜ 2026 sınav yerleri ÖSYM üzerinden açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Subay ve astsubay olmak isteyen yüz binlerce genç her yıl MSÜ sınavına giriyor. Bu yıl da sınav 1 Mart'ta gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kalırken adayların gündeminde MSÜ sınav yerleri var. Bugün de yoğun şekilde "MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.

2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla MSÜ sınav giriş belgeleri erişime acımadı. ÖSYM genellikle sınav yerlerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu da 20 Mart'ı işaret ediyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.