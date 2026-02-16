YÖK Başkanı Özvar açıkladı: Bazı bölümlerde kontenjanlar azaltılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ankara’da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı’nda yükseköğretim kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özvar, 2026 yılında özellikle hukuk programlarında, 2025’te devlet üniversitelerinde gerçekleştirilen kontenjan düşüşüne benzer bir uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti.

Kontenjan düzenlemesinin yalnızca hukukla sınırlı kalmayacağını ifade eden Özvar, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık programlarında da vakıf üniversitelerinde değişen oranlarda kontenjan azaltımına gidileceğini söyledi.

YÖK Başkanı Özvar, 2025 YKS kapsamında devlet üniversitelerindeki hukuk programlarının kontenjanlarının yaklaşık yüzde 45 oranında azaltıldığını hatırlatarak, benzer bir planlamanın vakıf üniversiteleri için de gündemde olduğunu kaydetti.