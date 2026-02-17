KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Konya kura çekimi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Konya'da bugün 15 bin 200 konut için kura çekimi yapılıyor. Hak sahibi olmak isteyenler kura törenini canlı izlemek istiyor. Canlı yayın linki yoğun şekilde araştırılırken "TOKİ Konya kura çekimi sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu da peş peşe geliyor.
TOKİ Kura çekiminde bugün 3 il için tören düzenleniyor. Bu illerden biri de Konya... Saat 11.30'da başlayan çekilişin canlı yayın linki araştırılıyor. İşte konuya dair bilgiler...
KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Konya'da 15 bin 200 kura çekilişi saat 11.30'da başladı. Tören, Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu'nda yapılıyor.
Kura sonuçlarının akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.
• Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu): 9.370
• Ahırlı: 71
• Akören: 94
• Akşehir: 500
• Altınekin: 157
• Beyşehir: 450
• Bozkır: 150
• Cihanbeyli: 300
• Çeltik: 47
• Çumra: 200
• Derbent: 47
• Derebucak: 60
• Derebucak (Gencek): 40
• Doğanhisar: 150
• Emirgazi: 94
• Ereğli: 500
• Güneysınır: 94
• Hadim: 30
• Halkapınar: 94
• Hüyük: 90
• Hüyük (Selki): 97
• Ilgın: 300
• Kadınhanı: 300
• Karapınar: 300
• Karatay (İsmil): 100
• Kulu: 300
• Meram (Sefaköy): 200
• Sarayönü: 250
• Seydişehir: 500
• Taşkent (Balcılar): 73
• Taşkent (Çetmi): 51
• Tuzlukçu: 75
• Yalıhüyük: 22
• Yunak: 94