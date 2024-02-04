135 bin liralık bungalov dolandırıcılığında üç tutuklama
İstanbul'da internet üzerinden bungalov kiralama vaadiyle bir kişinin 135 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta internet üzerinden bungalov kiralamak amacıyla banka hesabından 135 bin lira gönderdiği kişilere bir daha ulaşamayan A.A.'nın şikayetine ilişkin çalışma başlattı.
İncelemeler sonucu kimliği belirlenen şüpheliler E.Y. (50), E.A. (44) ve C.Ü. (42) Küçükçekmece'de gözaltına alındı.
Sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.