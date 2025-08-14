Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, yurt genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlar görülecek.

Güney ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.

Bölgelere göre; il il hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık