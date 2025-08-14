14 Ağustos hava durumu: Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
14 Ağustos 2025 Perşembe günü yurt genelinde hava çoğunlukla az bulutlu ve açık geçecek. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlanma beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) etkili olacak. Güney ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 14 Ağustos Perşembe gününde il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, yurt genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlar görülecek.
Güney ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
A.KARAHİSAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu,
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık