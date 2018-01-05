"14 belediye başkanımızı alsan da İstanbul'u alacağız"

05 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"İşçinin hakkını sonuna kadar savunacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Türkiye'nin dünya kadar derdi var. Belediyelerimizle uğraşıyorlar. Beşiktaş'tan sesleniyorum, 14 belediye başkanımızı alsan dahi ne yaparsan yap İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız. Hakkari'ye asfaltı Beşiktaş Belediyesi götürdü. 15 yıldır Hakkari'ye su götüremedi.

Efendim, İstanbul'da çok yüksek binalar yapıldı, yıksana. İmara aykırıysa yıkacaksın kardeşim. Yıkamıyorsun, beceremiyorsun. Milletin parasıyla hava basıyorsun. Fiyakanı sökeceğiz. Bizi korkutuyorlar, hakimleriyle, savcılarıyla.

Belediye başkanlarımıza iki şey söylüyorum. Birincisi her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bu bizim namus borcumuzdur. İkincisi size oy versin vermesin bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet götüreceksiniz. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur.

Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine güveniyoruz. Devlet bakidir. Bugüne kadar çok sayıda hükümet yönetti. Devletin denetleme elemanları denetler. Varsa yolsuzluk hep beraber üstüne gidelim. Bizim belediye başkanlarımız kara para aklamıyor. Bir milim bile geri adım atmayacağız.

Belediye başkanımız ihaleye fesat karıştırmış. İnceliyorlar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İşler Genel Müdürlüğü burada fesat yok demiş. Ama siz belediye başkanımızı görevden aldınız. Amaç. Türkiye'nin gündemini değiştirmek.

Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Devletin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini onlara vermedin mi?

Yüreğin varsa istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle çık karşıma. Efendim FETÖ'ye kaynak aktarılmış. Buradan sesleniyorum cesaretin varsa kim kaynak aktarmış çık karşıma konuşalım. FETÖ'ye bir kuruş verse o belediye başkanını ben görevden alırım. Biz her kuruşun hesabını veririz. Türkiye'de en çok denetlenen belediye, Beşiktaş Belediyesi. Şimdi soruyorum Saray'a ne kadar harcanıyor.? Örtülü Ödenek nerelere harcanıyor?"