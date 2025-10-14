14 Ekim Salı hava durumu: İşte il il 14 Ekim hava raporu | Meteoroloji saat verdi! İstanbul’da öğleden sonra yağmur başlıyor

14 Ekim Salı hava durumu: Meteoroloji saat verdi! Bugün hangi illerde yağmur var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Bugün (14 Ekim Salı) Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da öğle saatlerinden sonra yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek.
Hafta yeni haftaya serin ve bulutlu bir hava ile başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ekim Salı gününe ait son tahmin raporunu paylaştı.
Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçerken, özellikle Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Balıkesir’in kuzeyi sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Uzmanlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü ve bu durumun hafta boyunca devam edeceğini belirtiyor. İstanbul’da yağışların bugün öğle saatlerinde başlayacağı, akşam saatlerine kadar yerel olarak etkisini sürdüreceği bildirildi.
Meteoroloji yetkilileri, ani sağanak ve rüzgâr geçişlerine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.
Bölge bölge hava durumu (14 Ekim Salı)
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusunda yerel sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul: 13°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Bursa: 11°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 12°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 9°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Bölge genelinde az bulutlu bir hava hâkim.
İzmir: 13°C / 23°C – Az bulutlu
Muğla: 11°C / 21°C – Az bulutlu
Denizli: 12°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 6°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Açık ve güneşli bir gün bekleniyor.
Adana: 11°C / 27°C – Az bulutlu
Antalya: 16°C / 27°C – Az bulutlu
Hatay: 12°C / 27°C – Az bulutlu
Isparta: 7°C / 21°C – Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak.
Ankara: 5°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 6°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 6°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Yozgat: 3°C / 16°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde yağış bekleniyor.
Zonguldak: 12°C / 19°C – Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Düzce: 10°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Sinop: 14°C / 23°C – Sağanak yağışlı
Bolu: 6°C / 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek.
Trabzon: 12°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 11°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 12°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 4°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu.
Erzurum: -2°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars: -4°C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 5°C / 20°C – Az bulutlu
Van: 5°C / 17°C – Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 6°C / 23°C – Açık
Gaziantep: 9°C / 24°C – Açık
Mardin: 11°C / 21°C – Az bulutlu
Siirt: 10°C / 23°C – Açık