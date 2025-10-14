14 Ekim Salı hava durumu: İşte il il 14 Ekim hava raporu | Meteoroloji saat verdi! İstanbul’da öğleden sonra yağmur başlıyor

Hafta yeni haftaya serin ve bulutlu bir hava ile başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ekim Salı gününe ait son tahmin raporunu paylaştı.

Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçerken, özellikle Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Balıkesir’in kuzeyi sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü ve bu durumun hafta boyunca devam edeceğini belirtiyor. İstanbul’da yağışların bugün öğle saatlerinde başlayacağı, akşam saatlerine kadar yerel olarak etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, ani sağanak ve rüzgâr geçişlerine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Bölge bölge hava durumu (14 Ekim Salı)

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusunda yerel sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul: 13°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Bursa: 11°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 12°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 9°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Bölge genelinde az bulutlu bir hava hâkim.

İzmir: 13°C / 23°C – Az bulutlu

Muğla: 11°C / 21°C – Az bulutlu

Denizli: 12°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 6°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Açık ve güneşli bir gün bekleniyor.

Adana: 11°C / 27°C – Az bulutlu

Antalya: 16°C / 27°C – Az bulutlu

Hatay: 12°C / 27°C – Az bulutlu

Isparta: 7°C / 21°C – Az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

Ankara: 5°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 6°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 6°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Yozgat: 3°C / 16°C – Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde yağış bekleniyor.

Zonguldak: 12°C / 19°C – Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Düzce: 10°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur bekleniyor

Sinop: 14°C / 23°C – Sağanak yağışlı

Bolu: 6°C / 18°C – Parçalı ve çok bulutlu



ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Trabzon: 12°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 11°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 12°C / 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 4°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu.

Erzurum: -2°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars: -4°C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 5°C / 20°C – Az bulutlu

Van: 5°C / 17°C – Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 6°C / 23°C – Açık

Gaziantep: 9°C / 24°C – Açık

Mardin: 11°C / 21°C – Az bulutlu

Siirt: 10°C / 23°C – Açık