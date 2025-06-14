14 Haziran il il hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Haziran Cuma gününe ait hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde parçalı bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak, Güneydoğu’da ise toz taşınımı görülecek. Kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerde bugün hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Haziran Cuma günü için güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.
İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?
İstanbul’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Yağış beklenmezken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif esmesi öngörülüyor.
Ankara’da hava durumu nasıl?
Başkent Ankara’da da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Yerel sağanak riski düşük olmakla birlikte bölgenin güney ve doğusunda yağış görülebilir.
İzmir’de bugün yağış var mı?
İzmir’de hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık ise 34 dereceye kadar yükseliyor. Şehirde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege genelinde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
14 Haziran Cuma il il hava durumu tahminleri:
Marmara Bölgesi
İstanbul hava durumu: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne hava durumu: 30°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Kırklareli hava durumu: 27°C, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri
Balıkesir hava durumu: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
İzmir hava durumu: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla hava durumu: 35°C, açık ve sıcak
Uşak hava durumu: 29°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar hava durumu: 28°C, yer yer çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Antalya hava durumu: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Adana hava durumu: 33°C, kuzey ilçelerinde yerel sağanak bekleniyor
Hatay hava durumu: 30°C, az bulutlu
Isparta hava durumu: 33°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara hava durumu: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Konya hava durumu: 29°C, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Eskişehir hava durumu: 26°C, parçalı bulutlu
Çankırı hava durumu: 27°C, açık ve güneşli
Karadeniz Bölgesi
Trabzon hava durumu: 22°C, sağanak yağışlı
Rize hava durumu: 24°C, kuvvetli sağanak bekleniyor
Samsun hava durumu: 25°C, parçalı bulutlu
Amasya hava durumu: 26°C, yer yer çok bulutlu
Zonguldak hava durumu: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum hava durumu: 26°C, kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Kars hava durumu: 26°C, aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak
Malatya hava durumu: 35°C, öğle saatlerinde yağış geçişi
Van hava durumu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır hava durumu: 39°C, açık ve güneşli, toz taşınımı görülebilir
Gaziantep hava durumu: 36°C, açık, toz taşınımına dikkat
Mardin hava durumu: 36°C, açık hava
Siirt hava durumu: 37°C, az bulutlu, toz taşınımı etkili olabilir