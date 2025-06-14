14 Haziran il il hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Haziran Cuma günü için güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.

İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Yağış beklenmezken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif esmesi öngörülüyor.

Ankara’da hava durumu nasıl?

Başkent Ankara’da da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Yerel sağanak riski düşük olmakla birlikte bölgenin güney ve doğusunda yağış görülebilir.

İzmir’de bugün yağış var mı?

İzmir’de hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık ise 34 dereceye kadar yükseliyor. Şehirde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege genelinde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

14 Haziran Cuma il il hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi

İstanbul hava durumu: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne hava durumu: 30°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

Kırklareli hava durumu: 27°C, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri

Balıkesir hava durumu: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

İzmir hava durumu: 34°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla hava durumu: 35°C, açık ve sıcak

Uşak hava durumu: 29°C, parçalı bulutlu

Afyonkarahisar hava durumu: 28°C, yer yer çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Antalya hava durumu: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Adana hava durumu: 33°C, kuzey ilçelerinde yerel sağanak bekleniyor

Hatay hava durumu: 30°C, az bulutlu

Isparta hava durumu: 33°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara hava durumu: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Konya hava durumu: 29°C, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

Eskişehir hava durumu: 26°C, parçalı bulutlu

Çankırı hava durumu: 27°C, açık ve güneşli

Karadeniz Bölgesi

Trabzon hava durumu: 22°C, sağanak yağışlı

Rize hava durumu: 24°C, kuvvetli sağanak bekleniyor

Samsun hava durumu: 25°C, parçalı bulutlu

Amasya hava durumu: 26°C, yer yer çok bulutlu

Zonguldak hava durumu: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum hava durumu: 26°C, kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Kars hava durumu: 26°C, aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak

Malatya hava durumu: 35°C, öğle saatlerinde yağış geçişi

Van hava durumu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır hava durumu: 39°C, açık ve güneşli, toz taşınımı görülebilir

Gaziantep hava durumu: 36°C, açık, toz taşınımına dikkat

Mardin hava durumu: 36°C, açık hava

Siirt hava durumu: 37°C, az bulutlu, toz taşınımı etkili olabilir