14 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Barajlarda son durum...

İstanbul'da son günlerde yağış etkisini yitirdi. Gelecek hafta sonuna doğru yağmur beklenirken barajlardaki doluluk oranlarının da artış hızı yavaşladı. Hafta sonu yine son durum araştırılıyor. İşte 14 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...
İstanbul baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor Yağışların etkisini yitirmesinin ardından doluluk oranlarının düşüp düşmediği merak ediliyor. İşte İSKİ'nin yayımladığı son veriler...
14 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ'nin 14 Mart 2026 Cumartesi verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 45.92'ye çıktı. Bu oran dün yüzde 45.94'tü.
Barajların son durumu nedir?
14 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranları (%) şu şekilde:
Elmalı: 86
Ömerli: 66
Darlık: 62
Kazandere: 55
Alibey: 35
Büyükçekmece: 34
Istrancalar: 31
Terkos: 29
Sazlıdere: 29
Pabuçdere: 29