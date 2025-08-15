15 Ağustos hava durumu: Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 ile sarı kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il 15 Ağustos tarihinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı kapsamında Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına bekleniyor.
Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın 50-70 km/saat hızla, kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Valiliklerden Uyarılar
Bursa Valiliği, kentte rüzgar ve fırtınanın 16 Ağustos Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
İstanbul Valiliği de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.
Bölgelerde hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık