15 tatil bu cuma mı başlıyor, ne zaman?

Öğrenciler ikinci mola için gün sayıyor. Bu seferki tatil 15 gün olacak. Tatil planı yapan öğrenciler ve veliler zaman zaman kafa karışıklığını gidermek için "15 tatil ne zaman" sorusuna cevap arıyor. İşte MEB'in geçtiği takvim...

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.