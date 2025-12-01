15 TATİL TARİHİ: Yarı yıl tatili ne zaman?

Ders programlarının yoğunlaştığı dönemde hem öğrenciler hem veliler gözünü yarıyıl molasına çevirmiş durumda. Sınavlar, projeler ve ödevlerle ilerleyen birinci dönemin ne zaman biteceği, haftalar ilerlerken daha sık araştırılıyor. Bu nedenle “15 tatil ne zaman” sorusu ısrarla yöneltiliyor.

İlk dönem ne zaman bitiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.