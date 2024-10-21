15 Temmuz Derneği: Bu topraklara ihanet eden birinin ölümü bu kadar kolay olmamalıydı

15 Temmuz Derneği üyeleri, Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında, gaziler ve şehit yakınları adına konuşan Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bundan 8 yıl kadar önce, yıllar öncesinden başladığı hainliği 15 Temmuz darbe girişimiyle de zirveye çıkaran bir hainin, uzun yıllardan beri kaçmış olduğu Amerika'da ölüm haberini aldık. Onun orada ölmesi Türkiye'de ve dünyada FETÖ karşıtı tüm vatansever insanları, milletinin, devletinin, bayrağının yanında olan insanları sevindirmekle birlikte, onun arada ölmesi belki de kurtuluşu oldu. Bu topraklara ihanet eden, bu millete ihanet eden, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı emperyal ülkelere satmak isteyen bir insanın ölümü bu kadar kolay olmamalıydı" şeklinde konuştu.

Turunç sözlerini, "Her ne kadar hoca kılıklı birisi, önder insan gibi gözükse de kandırdığı insanlar nezdinde önderdir. Yoksa milletimizin nezdinde, vatanseverler nezdinde o bir haindi. Onun ölümü gerçekten çocuklarını, yakınlarını kaybeden insanlar açısından bir nebze olsa acıları dindirmiş olacak. Yaşarken nereye sığındıysa ölüsü de o topraklara yakışıyor. O topraklarda defnedilsin" diyerek tamamladı.