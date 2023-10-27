15 Temmuz Şehitler Köprüsü 29 Ekim'de kapatılacak mı?

Cumhuriyet'in 100. yılı, 29 Ekim pazar günü etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılacaktı ancak İstanbul Valiliği, kararın kaldırıldığını duyurdu.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.