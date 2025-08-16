16 Ağustos hava durumu | Meteoroloji'den 13 kentte sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ağustos 2025 hava durumu raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgârlar fırtına şeklinde esecek. İstanbul ve İzmir dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında kalacak. İşte 16 Ağustos Cumartesi günü için il il hava durumu tahminleri!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Fırtına etkili olacak
Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
13 ilde sarı kodlu uyarı
Meteoroloji ayrıca, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 13 kent için sarı kodlu uyarı yaptı.
Yetkililer, kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Hava sıcaklıklarının, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık