16 ilde eğitime kar engeli

16 Ocak 2019

Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.

Çorum

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Karaman

Karaman'da devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, 2 ilde de hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Kırşehir

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın bir gün süre ile ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muş

Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, il merkezi ve bağlı köylerle Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçelerle bağlı köylerde eğitimin devam ettiği vurgulanan açıklamada, il merkezi ve Varto ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği vurgulandı.

Nevşehir

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Niğde

Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada da yoğun kar dolayısıyla Asarcık ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını vurguladı.

Tokat

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte kar yağışının devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Keşap ve Bulancak ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Karlıova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Konya

Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Ereğli, Taşkent, Ahırlı, Yalıhüyük, Doğanhisar, Derbent, Hadim, Güneysınır, Karapınar ve Emirgazi ilçeleri ile Halkapınar ilçesinin Delimahmutlu ve Çakıllar mahallelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün (17 Ocak Perşembe) süreyle tatil edildi.

Halkapınar ilçe merkezinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Manisa

Manisa'nın bazı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 ilçede dün etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı mahallelerde 17 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli'de 3, Turgutlu'da 13, Salihli'de 5, Alaşehir'de 19 ve Sarıgöl'de ise 2 mahallede okullarda yarın eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

Çankırı

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 4 ilçede okullar tatil edildi, iki ilçede de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Korgun, Ilgaz, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca Çerkeş ve Orta ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verileceği kaydedildi.

Uşak

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumları kapsadığı ifade edildi.

Kaynak: AA