16 Temmuz hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 9 il için sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Tokat, Ordu, Yozgat, Kırşehir, Uşak ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege’nin büyük kısmında hava açık ve sıcak, Akdeniz’in iç bölgeleri ile İç Anadolu’da ise öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz 2025 tarihli hava durumu tahmini raporunu yayımladı.
Değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Özellikle Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’de dikkatli olunması gerekiyor.
Bugün için Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzey kesimleri ve Ardahan çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte büyük şehirlerde ve bazı illerde güncel hava durumu:
Marmara Bölgesi
İstanbul hava durumu: 23°C / 33°C — Parçalı ve az bulutlu
Edirne hava durumu: 22°C / 37°C — Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 22°C / 35°C — Parçalı ve az bulutlu
Balıkesir hava durumu: 22°C / 35°C — Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
İzmir hava durumu: 26°C / 37°C — Parçalı ve az bulutlu
Manisa hava durumu: 25°C / 39°C — Parçalı ve az bulutlu
Denizli hava durumu: 25°C / 37°C — Öğleden sonra sağanak yağışlı
Afyonkarahisar hava durumu: 18°C / 33°C — Öğleden sonra sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
Ankara hava durumu: 21°C / 33°C — Öğle saatlerinde sağanak bekleniyor
Eskişehir hava durumu: 18°C / 33°C — Yerel sağanak yağışlı
Konya hava durumu: 21°C / 32°C — İl genelinde sağanak yağış bekleniyor
Akdeniz Bölgesi
Adana hava durumu: 25°C / 34°C — Yerel sağanak bekleniyor
Antalya hava durumu: 25°C / 32°C — İç kesimlerde sağanak bekleniyor
Isparta hava durumu: 19°C / 32°C — Yerel sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Trabzon hava durumu: 24°C / 27°C — Yerel kuvvetli sağanak yağış
Samsun hava durumu: 21°C / 30°C — Parçalı ve çok bulutlu
Artvin hava durumu: 20°C / 27°C — Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Erzurum hava durumu: 15°C / 28°C — Kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış
Kars hava durumu: 14°C / 27°C — Sağanak ve gök gürültülü yağış
Gaziantep hava durumu: 24°C / 36°C — Öğleden sonra sağanak yağışlı
Diyarbakır hava durumu: 25°C / 39°C — Parçalı ve çok bulutlu
Van hava durumu: 18°C / 27°C — Akşam saatlerinde yağışlı