16 Temmuz hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 9 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz 2025 tarihli hava durumu tahmini raporunu yayımladı.

Değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’de dikkatli olunması gerekiyor.

Bugün için Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzey kesimleri ve Ardahan çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte büyük şehirlerde ve bazı illerde güncel hava durumu:

Marmara Bölgesi

İstanbul hava durumu: 23°C / 33°C — Parçalı ve az bulutlu

Edirne hava durumu: 22°C / 37°C — Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli hava durumu: 22°C / 35°C — Parçalı ve az bulutlu

Balıkesir hava durumu: 22°C / 35°C — Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

İzmir hava durumu: 26°C / 37°C — Parçalı ve az bulutlu

Manisa hava durumu: 25°C / 39°C — Parçalı ve az bulutlu

Denizli hava durumu: 25°C / 37°C — Öğleden sonra sağanak yağışlı

Afyonkarahisar hava durumu: 18°C / 33°C — Öğleden sonra sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Ankara hava durumu: 21°C / 33°C — Öğle saatlerinde sağanak bekleniyor

Eskişehir hava durumu: 18°C / 33°C — Yerel sağanak yağışlı

Konya hava durumu: 21°C / 32°C — İl genelinde sağanak yağış bekleniyor

Akdeniz Bölgesi

Adana hava durumu: 25°C / 34°C — Yerel sağanak bekleniyor

Antalya hava durumu: 25°C / 32°C — İç kesimlerde sağanak bekleniyor

Isparta hava durumu: 19°C / 32°C — Yerel sağanak yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Trabzon hava durumu: 24°C / 27°C — Yerel kuvvetli sağanak yağış

Samsun hava durumu: 21°C / 30°C — Parçalı ve çok bulutlu

Artvin hava durumu: 20°C / 27°C — Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 15°C / 28°C — Kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış

Kars hava durumu: 14°C / 27°C — Sağanak ve gök gürültülü yağış

Gaziantep hava durumu: 24°C / 36°C — Öğleden sonra sağanak yağışlı

Diyarbakır hava durumu: 25°C / 39°C — Parçalı ve çok bulutlu

Van hava durumu: 18°C / 27°C — Akşam saatlerinde yağışlı