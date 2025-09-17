17 Eylül 2025 hava durumu: Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Eylül 2025 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün yağış beklenmezken, Sinop ve Kars çevrelerinde sağanak görülecek. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Perşembe gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak 6 ila 12 derece düşüş bekleniyor.
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
İstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu bugün parçalı ve az bulutlu, 19°C en düşük ve 29°C en yüksek sıcaklıkla geçecek. Meteoroloji raporuna göre megakentte yağış Perşembe günü etkili olacak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara hava durumu 13°C – 29°C, İzmir hava durumu ise 21°C – 31°C aralığında az bulutlu ve açık seyredecek.
Sıcaklıklar düşüyor
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte hafta sonuna doğru daha serin bir hava öngörülüyor.
Bölge bölge; il il hava durumu (17 Eylül 2025)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 21°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS 3°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık