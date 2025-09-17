17 Eylül 2025 hava durumu: Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek!

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu bugün parçalı ve az bulutlu, 19°C en düşük ve 29°C en yüksek sıcaklıkla geçecek. Meteoroloji raporuna göre megakentte yağış Perşembe günü etkili olacak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara hava durumu 13°C – 29°C, İzmir hava durumu ise 21°C – 31°C aralığında az bulutlu ve açık seyredecek.

Sıcaklıklar düşüyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte hafta sonuna doğru daha serin bir hava öngörülüyor.

Bölge bölge; il il hava durumu (17 Eylül 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 21°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS 3°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık