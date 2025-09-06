17 ilde operasyon: Dolandırıcılık yapan 34 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüphelinin jandarma ekipleri tarafından yakalandığını duyurdu.

225 Milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, 14 şüphelinin de tutuklandığını kaydetti.

17 ilde operasyon düzenlendi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 34 şüpheliden 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi:

"Sosyal medyada sahte ilan yayınlayan,

İnternette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan,

Yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı.

225 Milyon TL değerinde mal varlığına el kondu. 14'ü TUTUKLANDI. 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformları üzerinden sahte “motosiklet” ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları,

İnternet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandıkları belirlenen şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 Milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz."