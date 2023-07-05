17 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kurumlar vergisini %20'den %25'e, bankalar ve finans kuruluşları için ise %25'ten %30'a yükselten, ek motorlu taşıtlar vergisi getiren ve memur maaşı artışını da düzenleyen 17 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
Teklif metni ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre teklifle gelen değişikliklerden öne çıkanlar şöyle:
* Memur maaşına enflasyon farkı dahil artışa ilaveten seyyanen 8,077 TL artış öngörüyoruz; en düşük memur maaşı 22,017 TL'ye çıkıyor.
* Kanun teklifinde deprem nedeniyle ilave nakit ihtiyacının karşılanması için Hazine net borç tutarının artırılması düzenlemesini de hayata geçirmeyi planlıyoruz.
* Deprem nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacına katkı sağlamak için bir defaya mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi artışı ve bazı istisnaların kaldırılması planlanıyor.
* Yılsonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan bir defaya mahsus 2023'te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak.
* Teklif ile net borç kullanımı tutarı, 2023 için bakan ve cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının üç katına çıkarılacak.
* ÖTV'nin fiyat dalgalanmalarına uygun şekilde vergilenmesi için Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştirilmekte.
* Teklif ile istihdamı desteklemek için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan aylık 500 TL asgari ücret desteği sağlanacak.
* Teklif ile kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e yükseltiliyor.
* Teklif ile kurumlar vergisi oranı bankalar ve finans kuruluşları için %25'ten %30'a yükseltiliyor.
* Teklif ile ihracatın teşvik edilmesi için, ihracattan elde edilen kazançtan alınan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.