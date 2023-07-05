17 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Teklif metni ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre teklifle gelen değişikliklerden öne çıkanlar şöyle:

* Memur maaşına enflasyon farkı dahil artışa ilaveten seyyanen 8,077 TL artış öngörüyoruz; en düşük memur maaşı 22,017 TL'ye çıkıyor.

* Kanun teklifinde deprem nedeniyle ilave nakit ihtiyacının karşılanması için Hazine net borç tutarının artırılması düzenlemesini de hayata geçirmeyi planlıyoruz.

* Deprem nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacına katkı sağlamak için bir defaya mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi artışı ve bazı istisnaların kaldırılması planlanıyor.

* Yılsonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan bir defaya mahsus 2023'te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak.

* Teklif ile net borç kullanımı tutarı, 2023 için bakan ve cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının üç katına çıkarılacak.

* ÖTV'nin fiyat dalgalanmalarına uygun şekilde vergilenmesi için Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştirilmekte.

* Teklif ile istihdamı desteklemek için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan aylık 500 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

* Teklif ile kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e yükseltiliyor.

* Teklif ile kurumlar vergisi oranı bankalar ve finans kuruluşları için %25'ten %30'a yükseltiliyor.

* Teklif ile ihracatın teşvik edilmesi için, ihracattan elde edilen kazançtan alınan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.