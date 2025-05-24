17. MEB Robot Yarışması’nda konuşan Bakan Tekin: Okullar beceri geliştirme alanına dönüşmeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Tören öncesinde kamikaze dron gösterisini izleyen Tekin, bazı kategorilerdeki yarışmaların startını da verdi.

Törende yaptığı konuşmada eğitim sisteminin bilgi aktarmanın ötesine geçmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, çocukların okulda öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürebilecekleri bir sürece ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Artık öğrencilerin bilgiye çok kolay erişebildiğini belirten Tekin, "Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz" dedi.

Eğitimde uygulama ve yetenek gelişiminin önem kazandığını kaydeden Tekin, bu anlayış doğrultusunda hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirileceğini hatırlattı.

Tekin, “Önümüzdeki yüzyılı eğer Türkiye Yüzyılı yapmak ve yüzyıla damga vuracak yeni Selçuk Bayraktar’lar yetiştirmek istiyorsak, bu ancak uygulamaya ve beceriye dayalı bir eğitim modeliyle mümkün olabilir” dedi.

Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın da bu vizyonun bir parçası olduğunu dile getiren Tekin, “Her yıl büyük bir özveriyle düzenlediğimiz bu yarışma sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda yeni nesil eğitim yaklaşımımızın da bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bakan Tekin, törenin ardından öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonrası AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Tekin, trafik kazasında yaralanan ve beyin kanaması geçiren Kocasinan Cevdet Sunay İlkokulu Müdürü Metin Karakuş’u tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.