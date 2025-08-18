Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos 2025 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken 3 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Rapora göre, Adana’nın kuzey kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güneyde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgelere göre; il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimleri ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS 10°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık