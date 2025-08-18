18 Ağustos 2025 hava durumu | Meteoroloji uyardı: 3 ilde sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 18 Ağustos 2025 Pazartesi hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Adana’nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Hatay kıyıları için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güneyde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Rapora göre, Adana’nın kuzey kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güneyde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimleri ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS 10°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık