Milyonlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Yurt genelinde kutlamalar yapılacak ve meydanlar dolacak. Bayrama çok az bir süre kala bazı sorular hızlanıyor. Onlardan ikisi: 18 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel gün, her yıl 19 Mayıs’ta resmi tatil sayılır ve kamu kurumları, okullar ile bankalar kapalı olur. 18 Mayıs ise resmi tatil değildir.

2026 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor.