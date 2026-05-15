YENİ AÇIKLAMA: 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Maddeler belli oldu mu?

Yargı alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeler kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor. 12. Yargı Paketi'nin kapsamı, takvimi ve içeriğinde hangi başlıkların yer alacağına dair araştırmalar hız kesmiyor. Özellikle af ve infaz düzenlemesinin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?

Bakan Gürlek'ten yeni açıklama

Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli temaslarda bulunmak için Kayseri'ye gitti. Bakan Gürlek burada yaptığı açıklamada "Gazi meclisimizde yargı paketimize ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz" dedi.

Af gelecek mi?

Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını belirtmişti.